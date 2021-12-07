Ремастер Uncharted 4 выйдет в конце января: детали и стоимость
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Комплект Uncharted 4: Legacy of the Thieves Collection выйдет 28 января на PS5. На ПК сборник появится «позже», до конца 2022 года. Sony рассказала детали о ремастерах на официальном сайте.
- В комплект Legacy of the Thieves Collection вошли ремастеры Uncharted 4 и Lost Legacy.
- На PS5 игра получила три графических настройки: 4К при 30 FPS, динамическое 4К при 60 FPS и 1080р при 120 FPS.
- Все ремастеры получат полный комплект технических новшеств PS5, а именно: поддержка продвинутого 3D-звука, адаптивные триггеры DualSence и ускоренное время загрузок.
- Владельцы любой из оригинальных игр смогут обновиться за 700 рублей, однако получившие Uncharted 4 по PS Plus такой опции лишены.
- На PS5 комплект Legacy of the Thieves Collection стоит 3599 рублей. Предварительный заказ уже доступен.
- Дополнительная информация о ПК-версии экшена появится к началу 2022 года.
Трейлер предварительного заказа
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