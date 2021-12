Serious Sam 4 неожиданно вышла на PS5 и Xbox Series

Издатель Devolver Digital представил трейлер Serious Sam 4 для PS5 и Xbox Series и сразу же выпустил игру на консолях. Кроме того, шутер доступен бесплатно подписчикам Xbox Game Pass.

На консолях Serious Sam 4 продаётся только в наборе Launch Bandle. В него также входит комплект Serious Sam Collection, в котором представлены Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter и Serious Sam 3: BFE со всеми дополнениями. Второй части в коллекции нет.

Цена Launch Bandle на PlayStation составляет 2849 рублей, а на Xbox — $ 39,99 (~2900 рублей). Предыдущие игры серии доступны на консолях прошлого и нынешнего поколений. Serious Sam 4 же запускается только на PS5 и Xbox Series.

Serious Sam 4 вышла в сентябре 2020 года на ПК и в сервисе Google Stadia. Шутер получил смешанные отзывы критиков, а игроки встретили его теплее — 83% положительных отзывов в Steam.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!