В роли Джеймса Бонда не хотят видеть женщину — только мужчину

В октябре состоялась премьера боевика «Не время умирать», который завершил путь Дэниеля Крейга в роли Джеймса Бонда. Вопрос о том, кто будет следующим Бондом ещё не решён. Однако сам Крейг и продюсер Барбара Брокколи считают, что это точно должен быть мужчина.

По словам Брокколи, агента 007 должен сыграть мужчина-британец, а вот его этническая принадлежность не так важна. Таким образом получится сохранить за Бондом каноничность в мужском образе, а также подобрать для женщин другие, не менее важные роли.

Я думаю, что следующий Джеймс Бонд точно будет мужчиной. Женщина не должна играть агента 007. Для женщин можно подобрать и другие важные роли.

Генри Кавилл — актёр, которого фанаты хотят видеть в роли Джеймса Бонда, да и он сам не прочь сыграть такого культового персонажа. Кавилл прямо нарасхват, поскольку его же представляют в образе Шепарда в сериале Mass Effect.

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