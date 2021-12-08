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Самый популярный стример по World of Warcraft назвал Blizzard «мусором»

Самый популярный стример по World of Warcraft назвал Blizzard «мусором»
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Самый популярный стример по World of Warcraft под ником Asmongold раскритиковал историю Сильваны после сюжетного ролика MMORPG, который появился буквально вчера — 7 декабря.

По словам стримера, сюжетная часть про героиню зашла не туда. История потеряла логическую цепочку, а авторы вводят неизвестных персонажей, которые стоят за действиями Сильваны, из-за которых она и стала злой.

Стример не обошёл стороной и конфликты самой Blizzard, которые в 2021 году достигли своего пика. По словам Asmongold, все ситуации вокруг кампании, да и она сама — «мусор».

Дайте Blizzard возможность отнимать свободу у женщины. Это же так нелепо, просто грёбаный мусор. Не могу в это поверить.

Activision Blizzard ожидаемо не посетит The Game Awards 2021. Вероятно, этому послужила череда конфликтов, поскольку ведущий шоу Джефф Кили отметил, что на церемонии не должно быть «надругательств, притеснений и домогательств».

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