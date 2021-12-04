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Activision Blizzard не дадут попасть на The Game Awards 2021

Activision Blizzard не дадут попасть на The Game Awards 2021
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Основатель и ведущий The Game Awards Джефф Кили подтвердил, что Activision Blizzard не будет участвовать в церемонии в этом году.

Я могу подтвердить, что Activision Blizzard не будет частью The Game Awards в этом году, помимо номинаций её игр. The Game Awards — это праздничное время для игровой индустрии. Ни в одном сообществе не должно быть надругательств, притеснений и домогательств.

Также Кили отметил, что всем нужно работать сообща, чтобы создать лучшую и разнообразную среду, где каждый будет чувствовать себя в безопасности.

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Как заметило VGC, ранее ведущий в интервью The Washington Post колебался, стоит ли Activision Blizzard участвовать в церемонии. Организаторы хотели поддержать сотрудников компании и вопрос нужно было хорошо обдумать. Последнее решение вышло не в пользу разработчиков.

The Game Awards 2021 пройдёт 10 декабря в 04:00 мск на сцене Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. От Activision Blizzard номинантами стали Call of Duty: Warzone в категории «Лучшая игра-сервис» и «Call of Duty в рамках «Лучшей киберспортивной игры».

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