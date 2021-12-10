Состоялся выход финального обновления Battlefield 2042 в 2021 году
DICE выпустила финальный патч для Battlefield 2042 в этом году на ПК и консолях. Глобальных изменений в нём нет, однако разработчики улучшат качество звука и исправят некоторые ошибки.
Основные изменения:
- Улучшение регистрации попаданий и уменьшение разброса пуль;
- Снижение урона для наземной техники у орудий 30-мм, 40-мм и 57-мм;
- Масштабное усовершенствование звука — качества, дальности, чёткости и позиционирования;
- Исправление ряда ошибок с гранатами и гранатомётами.
С полным списком изменений можно ознакомиться в блоге игры. Других новостей о шутере не стоит ждать раньше января — в данный момент создатели отправились на небольшой отдых. В начале января команда начнёт разработку первого сезона, детали о котором появятся позже.