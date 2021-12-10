Состоялся выход финального обновления Battlefield 2042 в 2021 году

DICE выпустила финальный патч для Battlefield 2042 в этом году на ПК и консолях. Глобальных изменений в нём нет, однако разработчики улучшат качество звука и исправят некоторые ошибки.

Основные изменения:

Улучшение регистрации попаданий и уменьшение разброса пуль;

Снижение урона для наземной техники у орудий 30-мм, 40-мм и 57-мм;

Масштабное усовершенствование звука — качества, дальности, чёткости и позиционирования;

Исправление ряда ошибок с гранатами и гранатомётами.

С полным списком изменений можно ознакомиться в блоге игры. Других новостей о шутере не стоит ждать раньше января — в данный момент создатели отправились на небольшой отдых. В начале января команда начнёт разработку первого сезона, детали о котором появятся позже.

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