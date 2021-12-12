Новый баг в Battlefield 2042: можно бегать внутри техники

Battlefield 2042 вышла 19 ноября и была негативно встречена фанатами серии. Критике подверглись режимы и геймплей, а также частые ошибки и баги. И со временем ситуация не улучшилась, поскольку игра всё ещё находится в сыром состоянии. Игроки нашли очередной технический недочёт, который позволяет попасть в грузовой отсек воздушного судна.
Баг произошёл, когда игрок управлял воздушной техникой Osprey. Пользователь переключился на турель, но при попытке вернуться за штурвал оказался в грузовом отсеке. После этого судно начало падать и хаотично вращаться. Бойцы при этом не пострадали.
С момента релиза Battlefield 2042 разработчики выпустили несколько крупных патчей. Они исправляют регистрацию попаданий, улучшают баланс оружия и техники и вносят другие правки в геймплей. Следующее обновление ожидается уже в 2022 году.
Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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