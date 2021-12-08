Финальный патч Battlefield 2042 в 2021 году выйдет завтра
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EA и DICE объявили о выпуске финального патча в этом году для Battlefield 2042 — он выйдет уже завтра днём. Никаких глобальных нововведений и изменений не ожидается, лишь дальнейшие исправления уже известных проблем. Среди них:
- Улучшение регистрации попаданий
- Уменьшение разброса пуль и отдачи
- Снижение урона для наземной техники у орудий 30-мм, 40-мм и 57-мм
- Удобное отключение кроссплея на Xbox
- Масштабное усовершенствование звука — качества, дальности, чёткости и позиционирования.
Полный список исправлений доступен в блоге Battlefield. Свежих новостей о шутере также не стоит ждать раньше января, поскольку команда теперь уходит на заслуженный отдых и в начале следующего месяца вернётся к работе над первым сезоном — его состав ещё формально не представлен.
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