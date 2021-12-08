Финальный патч Battlefield 2042 в 2021 году выйдет завтра

EA и DICE объявили о выпуске финального патча в этом году для Battlefield 2042 — он выйдет уже завтра днём. Никаких глобальных нововведений и изменений не ожидается, лишь дальнейшие исправления уже известных проблем. Среди них:

Улучшение регистрации попаданий

Уменьшение разброса пуль и отдачи

Снижение урона для наземной техники у орудий 30-мм, 40-мм и 57-мм

Удобное отключение кроссплея на Xbox

Масштабное усовершенствование звука — качества, дальности, чёткости и позиционирования.

Полный список исправлений доступен в блоге Battlefield. Свежих новостей о шутере также не стоит ждать раньше января, поскольку команда теперь уходит на заслуженный отдых и в начале следующего месяца вернётся к работе над первым сезоном — его состав ещё формально не представлен.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!