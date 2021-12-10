В Battletield 2042 появится битва Санта-Клаусов с Эльфами

В Battlefield 2042 добавят битву команд Санта Клаусов и Эльфов, которая будет доступна в режиме Infection для Portal. Сражение приурочено к новогодним праздникам.
В битве Сант с Эльфами смогут поучаствовать 32 игрока, которых распределят на две команды. Праздничая модификация будет доступна с 16 декабря по 6 января. Особенности режима и настройки пока не представили.
Ранее в Battlefield 2042 обнаружили костюм Санты и праздничные скины для техники. Игроки посчитали облики неуместными, на что DICE отреагировала и сказала, что косметические предметы не будут использоваться в ближайших праздниках. Некоторые из скинов предназначаются для режима Portal и, судя по всему, для сражения Сант и Эльфов.
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- 10 декабря 2021
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