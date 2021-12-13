Sony придумала новую систему отслеживания троллей и токсичных игроков

Sony зарегистрировала новый патент — он посвящён системе отслеживания троллей и токсичных игроков в многопользовательских играх.
В описании рассказан принцип действия системы. Она распознаёт, обрабатывает, а затем и отслеживает поведение игроков. Если пользователь ранее был замечен в нарушении правил поведения сообщества, то система продолжит собирать данные о нём и присвоит определённые «баллы поведения». Причём они будут отличаться в зависимости от заслуг и нарушений игроков.
Патент Sony
Судя по всему, Sony планирует активно бороться с токсичными игроками и троллями, которые портят удовольствие от игры другим. О каких-то автоматических мерах не сообщается, однако вполне вероятно, что в будущем система сама будет принимать решение о санкциях или поощрениях игроков. Это облегчит работу модераторов, многие из которых оценивают токсичность со стороны, не понимая полного контекста.
Ранее Sony также запатентовала игровые механики из Death Stranding, а именно построение пути, социальное взаимодействие с игроками и сканирование местностей для нахождения более лёгких тропинок.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 13 декабря 2021
-
13:15
-
13:07
-
12:52
-
12:46
-
12:14
-
11:40
-
11:28
-
11:04
-
10:48
-
10:15
-
09:37
-
09:06
-
08:40
-
08:20
- 12 декабря 2021
-
19:03
-
18:29
-
17:54
-
16:58
-
16:03
-
15:14
-
14:20
-
14:12
-
13:45
-
13:03
-
03:06
- 11 декабря 2021
-
19:02
-
18:03
-
16:53
-
16:09
-
15:21
-
14:33
-
13:59
-
13:23
-
13:00
-
12:44