Sony придумала новую систему отслеживания троллей и токсичных игроков

Sony зарегистрировала новый патент — он посвящён системе отслеживания троллей и токсичных игроков в многопользовательских играх.

В описании рассказан принцип действия системы. Она распознаёт, обрабатывает, а затем и отслеживает поведение игроков. Если пользователь ранее был замечен в нарушении правил поведения сообщества, то система продолжит собирать данные о нём и присвоит определённые «баллы поведения». Причём они будут отличаться в зависимости от заслуг и нарушений игроков.

Патент Sony

Судя по всему, Sony планирует активно бороться с токсичными игроками и троллями, которые портят удовольствие от игры другим. О каких-то автоматических мерах не сообщается, однако вполне вероятно, что в будущем система сама будет принимать решение о санкциях или поощрениях игроков. Это облегчит работу модераторов, многие из которых оценивают токсичность со стороны, не понимая полного контекста.

Ранее Sony также запатентовала игровые механики из Death Stranding, а именно построение пути, социальное взаимодействие с игроками и сканирование местностей для нахождения более лёгких тропинок.

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