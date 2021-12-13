Генри Кавилл хочет сняться в сериале по Mass Effect, но он должен быть по играм

В конце ноября СМИ сообщили о сделке между EA и Amazon по созданию сериала во вселенной Mass Effect. За несколько месяцев до этого Генри Кавилл тизерил своё участие в проекте, выложил фотографию с распечатками сюжета третьей части.

На днях журналист GamesRadar+ взял интервью у актёра. На вопрос о той самой фотографии Кавилл не ответил, однако рассказал о своей заинтересованности в адаптации. По его словам, он с радостью сыграет в шоу, если оно не будет сильно отходить от первоисточника. Оригинальную трилогию Кавилл назвал замечательной. Он уверен, что франшиза может стать отличной площадкой для достойного научно-фантастического сериала.

Совсем скоро выйдет второй сезон сериала «Ведьмак», в котором Кавилл сыграл роль Геральта из Ривии. Коллеги со съёмочной площадки отмечают, что он очень увлечённый фанат вселенной, в том числе игр от CD Projekt RED. Поэтому немудрено, что он также разбирается во франшизе Mass Effect, где он вполне мог бы сыграть капитана Шепарда, главного героя серии.

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