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Наконец-то! Sony выпустит сменные панели для PS5 — в пяти цветах

Наконец-то! Sony выпустит сменные панели для PS5 — в пяти цветах
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Sony спустя год анонсировала сменные панели для PlayStation 5 — причём сразу в пяти цветах! И да, среди них есть чёрный, о котором поклонники мечтали с самого первого показа консоли. Решения сторонних производителей больше не понадобятся.

Правда, в России продажи пока не планируются — чёрные и красные панели появятся в 23 странах в январе, тогда как остальные цветы планируют поставить в магазины до конца июня. У компании уже есть планы по расширению географии доступности — обещают сделать всё до конца года.

В США панели обойдутся примерно в 4000 рублей ($ 55).

Ролик

Вдобавок к цветам панелей выпустят и тематические геймпады — голубой, фиолетовый и розовый (не стоит путать с текущим малиновым).

Sony за последний год успела попытаться засудить многих энтузиастов, которые хотели продавать свои панели.

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