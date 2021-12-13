Журнал Time выбрал «Человека года» — им стал Илон Маск
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Миллиардер и основатель Tesla Илон Маск стал «Человеком года» по версии журнала Time. Главный редактор издания Эдвард Фельзенталь считает, что это звание полностью заслужено.
На сайте отмечено, что у Илона Маска уже множество заслуг и это лишь начало. По словам близкого друга миллиардера Антонио Грасиаса, Маск рос в непростой семье, однако у него получилось добиться всего самому. Его особенность — мышление и интеллект.
Этот человек стремится сохранить нашу планету и делает для этого всё. Илон Маск также изучает жизнь и вне Земли. Он выводит спутники на орбиту, водит созданную им машину, которая не использует бензин и едва нуждается в водителе. Одним движением пальца фондовый рынок взлетает или падает.
На сегодняшний день Маск считается самым богатым человеком в истории. Его состояние превышает $ 300 млрд, а в ближайших планах — колонизировать Марс.
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