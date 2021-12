Rockstar хотела сделать революционную GTA 3 эксклюзивом Xbox

Microsoft представила документальный сериал Power On: The Story of Xbox, в котором рассказывается об истории игрового подразделения Microsoft. Как выяснилось, Rockstar Games предлагала IT-гиганту эксклюзивность GTA 3.

О предложении рассказал бывший руководитель отдела по связям со сторонними компаниями Xbox Кевин Бахус. По его словам, Rockstar после первых GTA в 2D хотела перенести будущую игру в 3D, однако руководители Xbox не поверили в эту инициативу. Они не поняли особенностей интерфейса и посчитали представленный проект слишком сложным на фоне довольно простых двухмерных предшественников.

Впоследствии идею Rockstar приняла Sony, и в 2001 году GTA 3 вышла эксклюзивно на PS2. Экшен продался тиражом почти в 14,5 млн копий и заложил основу для всех будущих игр серии. До Xbox GTA 3 добралась в 2003 году.

