Ремейк System Shock выйдет в 2022 году

Nightdive заключила соглашение с издательством Prime Matter на выпуск ремейка System Shock. Студия сообщила, что релиз состоится в 2022 году, и представила несколько скриншотов игры.
По словам генерального директора Nightdive, сделка студии с другим издателем позволит распространить ремейк System Shock по всему миру и в цифровом формате, и на дисках. Разработчики сотрудничают с создателями оригинала, чтобы сделать игру для фанатов первой части и тех, кто её пропустил.
Точная дата пока не называется, однако ремейк System Shock появится на консолях и ПК в магазинах Steam, Epic Games и GOG, в которых уже доступен предзаказ. За него игроки получат в подарок System Shock 2: Enhanced Edition.
Новые скриншоты ремейка System Shock
Фото: Nightdive
Фото: Nightdive
Фото: Nightdive
Фото: Nightdive
Фото: Nightdive
Оригинальная System Shock вышла в 1994 году. В шутере от первого лица герой пытается помешать планам враждебного искусственного интеллекта Shodan на космической станции в 2072 году.
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