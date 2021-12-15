«Форсаж 10» выйдет на месяц позже запланированного

Кинокомпания Universal перенесла премьеру фильма «Форсаж 10» на месяц вперёд. Теперь новые приключения Доминика Торетто и его семьи выйдут 19 мая 2023 года вместо 7 апреля. По заявлениям Вина Дизеля, это будет последняя часть культовой франшизы.

О причинах переноса не сообщается. Вполне возможно, в сюжет фильма внесли некоторые коррективы, требующие больше времени на производство. Съёмки десятой части должны начаться уже в январе 2022 года. Ранее Вин Дизель призвал Дуэйна Джонсона вернуться во франшизу, однако этого, скорее всего, не произойдёт.

Тем временем, общие сборы «Форсажа 9» превысили $ 726 млн долларов — это одна из самых кассовых картин в период пандемии.

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