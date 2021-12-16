Sony забыла продлить права на The Order: 1886 и создала их заново

Издание Gematsu обратило внимание, что Sony 9 декабря зарегистрировала товарный знак экшена The Order: 1886. Вероятно, компания просто на какое-то время забыла продлить права на франшизу, поэтому вместо обновления создала новый товарный знак.

Это не значит, что в разработку запущено продолжение — если Sony не хочет потерять права на The Order: 1886 или любую другую игру, то она должна периодически обновлять марки. Экшен вышёл ещё в 2015 году только на PS4. Игра получила смешанные отзывы от критиков, однако полюбилась аудитории за счёт выдающейся графики.

Сюжет The Order: 1886 разворачивается в Лондоне. Главный герой — Галахада, член элитного рыцарского ордена, вступает в битву за человеческое будущее. В его распоряжении есть множество видов оружия, созданных Николой Тесла. По ходу игры встречаются как противники-люди, так и сильные ликантропы, вокруг которых вертится часть истории.

После релиза игры новости про продолжение появлялись неоднократно, однако всё это были лишь слухи или спекуляции. Сама Sony уже давно не вспоминала о франшизе.

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