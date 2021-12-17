Битва Санта-Клаусов и эльфов в Battlefield 2042 уже началась

В режиме Portal для Battlefield 2042 появилось праздничное событие, в котором Санта-Клаусы защищаются от орды эльфов.
В бою участвуют 32 игрока, которые делятся на две команды. Санта-Клаусам с помощью ручного пулемёта необходимо убить 50 эльфов, которые вооружены рождественскими леденцами и крюком-кошкой. Сражения проходят на картах из Battlefield 1942, Battlefield 3, Battlefield 2042 и Bad Company 2. Мероприятие продлится до 6 января.
Фото: DICE
Фото: DICE
Фото: DICE
Также разработчики добавили в Portal битву «Завоевание 1942 vs 2042» на 64 игрока. Сражения разворачиваются на картах из соответствующих частей серии.
Ранее в Battlefield 2042 обнаружили праздничные скины, что игроки посчитали неуместным. Тогда разработчики сказали, что облики предназначаются для режима Portal. Некоторые из них, видимо, используются в сражении Санта-Клаусов и эльфов.
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