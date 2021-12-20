Неожиданная щедрость: забрали ремейк Final Fantasy VII в PS Plus? Его позволят обновить

Square Enix неожиданно объявила, что владельцы бесплатной версии ремейка Final Fantasy VII для PS4 из PS Plus смогут обновиться до версии для PS5. И даже бесплатно. Изменения вступят в силу 22 декабря.

Это неожиданный ход, поскольку игру раздавали в апреле 2021 года и многие критиковали Sony и Square Enix за отсутствие хоть какого-то апгрейда. Хотя бы платного. Причём после подобные случаи повторялись ещё несколько раз — с GreedFall (июнь) и Mortal Shell (декабрь).

Пока сложно сказать, станет ли новый подход для PS Plus традицией или же ремейк Final Fantasy VII выступит исключением.

Что забавно, об изменениях обьявили вскоре после не самого удачного релиза игры на ПК — там игра и рекордных денег стоит, и сама версия получилась неудачной.