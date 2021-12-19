Качество ремейка Final Fantasy VII на ПК активно критикуют. Даже без учёта завышенной цены

Ремейк Final Fantasy VII через полтора года после релиза на PS4 добрался до ПК. Игра продаётся в комплекте с дополнением про Юффи за рекордные 5719 рублей. Вместе с завышенной ценой порт получил технические проблемы и скудные настройки графики.
Из графических параметров новинка предоставляет лишь изменение разрешения, текстур, теней, настройки HDR и количество кадров в секунду. Под него будет автоматически подстраиваться динамическое разрешение.
Фото: Square Enix
В порте ремейка на ПК нет привычных настроек вроде разблокированной частоты кадров, числа персонажей и дальности прорисовки, сглаживания и размытия. В Kingdom Hearts 3 от той же Square Enix намного больше графических функций, которые позволяют подстроить игру под свою систему.
Также у ремейка Final Fantasy VII на ПК возникают задержки между кадрами, что вызывает заикание изображения. Предполагалось, что проблема связана с видеокартами, у которых менее 8 ГБ памяти, но специалист Digital Foundry заметил её и на RTX 3090 с 24 ГБ.
Ремейк Final Fantasy VII на ПК продаётся только в Epic Games Store.
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