Дипфейк: Анджелину Джоли поместили в фильм «Tomb Raider: Лара Крофт»

В 2019 году вышел фильм «Tomb Raider: Лара Крофт». Роль расхитительницы гробниц в ленте исполнила не Анджелина Джоли, сыгравшая Крофт в начале нулевых, а Алисия Викандер. Ютубер Shamook решил это исправить.
Блогер взял фрагменты из ленты и вместо Викандер подставил Джоли с помощью дипфейка. Можно увидеть Анджелину Джоли в экшен-сценах и в более спокойных моментах с диалогами.
DeepFake — распространённая нейросеть, которая накладывает на существующие фото или видеофрагменты другие лица, персонажей, реальных людей и так далее. Часто нейросеть любят применять фанаты игр и фильмов, которые, например, хотели бы видеть в роли героев других актёров. Работа с Анджелиной Джоли — одна из множественных.
На канале Shamook можно найти ролики с заменой Тома Холланда на Тоби Магуайра. Есть даже видео, в котором в образе Чёрной вдовы блогер представил не Скарлет Йоханссон, а Эмили Блант.
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