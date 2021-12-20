Гайд: какие новогодние подарки в Fortnite открыть первыми

Несколько дней назад в Fortnite начали дарить подарки в честь Нового года. Они скрыты, поэтому открывать можно только наугад — кроме разве что глайдера из «Матрицы».
Чтобы зайти в подарки, надо попасть в дом сержанта Мороза — он находится на последней вкладке главного меню. Каждый день дают открыть лишь один подарок, поэтому стоит выбирать, что хочется взять первым. Мы советуем брать скины, глайдеры, анимацию, кирку — но тут выбор за вами.
Что лежит в подарках?
Новый подарок можно забирать ежедневно в 20:00 мск
- Джинглбелль — скин
- Берегись подарков — постер загрузочного экрана
- Горный поход — набор музыки
- Сияние ауры — воздушный след
- Страж — глайдер из «Матрицы»
- Снежинка — баннер
- Взрывной зимний фестиваль — граффити
- Праздничные топорики — кирка
- Праздничный свитер — анимация
- Праздничные огоньки — скины для оружия
- Уютный свитер — скин для оружия
- Снежная лопата — кирка
- Идеально — эмоция с граффити
- Мороженый Банан — скин (его можно получить, когда он растает)
Если не успели что-то вовремя забрать, то не переживайте — Epic Games обещает, что до конца мероприятия 6 января ещё дадут возможность получить все подарки.
Что ещё можно получить бесплатно?
1. При входе в Fortnite через Epic Games Store на ПК можно забрать бесплатный скин — Зимабелль.
2. А если сыграть пару часов в рекомендуемые авторские плейлисты «Зимнего фестиваля» (вкладка «Рекомендуемое» на вкладке «Зимний фестиваль» в поиске режимов), то пользователи получат комплект мероприятия с эмодзи «Старый добрый Щелкунчик», граффити «Ламолень», флагом «Весёлый погромщик» и новогодним флагом 2022 года.
Новогоднее мероприятие Fortnite продлится до 6 января.
- 20 декабря 2021
-
21:53
-
21:45
-
21:38
-
21:15
-
20:55
-
20:03
-
19:45
-
19:19
-
19:15
-
19:06
-
19:00
-
18:18
-
17:36
-
16:56
-
16:15
-
16:04
-
15:25
-
15:20
-
14:39
-
14:30
-
14:12
-
13:59
-
13:29
-
13:17
-
12:35
-
11:38
-
11:05
-
10:41
-
10:15
-
09:50
-
09:35
-
09:15
-
08:45
-
08:19
-
02:39