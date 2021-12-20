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Гайд: какие новогодние подарки в Fortnite открыть первыми

Гайд: какие новогодние подарки в Fortnite открыть первыми
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Несколько дней назад в Fortnite начали дарить подарки в честь Нового года. Они скрыты, поэтому открывать можно только наугад — кроме разве что глайдера из «Матрицы».

Чтобы зайти в подарки, надо попасть в дом сержанта Мороза — он находится на последней вкладке главного меню. Каждый день дают открыть лишь один подарок, поэтому стоит выбирать, что хочется взять первым. Мы советуем брать скины, глайдеры, анимацию, кирку — но тут выбор за вами.

Что лежит в подарках?

Новый подарок можно забирать ежедневно в 20:00 мск

  1. Джинглбелль — скин
  2. Берегись подарков — постер загрузочного экрана
  3. Горный поход — набор музыки
  4. Сияние ауры — воздушный след
  5. Страж — глайдер из «Матрицы»
  6. Снежинка — баннер
  7. Взрывной зимний фестиваль — граффити
  8. Праздничные топорики — кирка
  9. Праздничный свитер — анимация
  10. Праздничные огоньки — скины для оружия
  11. Уютный свитер — скин для оружия
  12. Снежная лопата — кирка
  13. Идеально — эмоция с граффити
  14. Мороженый Банан — скин (его можно получить, когда он растает)

Если не успели что-то вовремя забрать, то не переживайте — Epic Games обещает, что до конца мероприятия 6 января ещё дадут возможность получить все подарки.

Что ещё можно получить бесплатно?

1. При входе в Fortnite через Epic Games Store на ПК можно забрать бесплатный скин — Зимабелль.

2. А если сыграть пару часов в рекомендуемые авторские плейлисты «Зимнего фестиваля» (вкладка «Рекомендуемое» на вкладке «Зимний фестиваль» в поиске режимов), то пользователи получат комплект мероприятия с эмодзи «Старый добрый Щелкунчик», граффити «Ламолень», флагом «Весёлый погромщик» и новогодним флагом 2022 года.

Новогоднее мероприятие Fortnite продлится до 6 января.

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