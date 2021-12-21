Читатели блога PlayStation выбрали лучшие игры года
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20 декабря читатели блога PlayStation подвели игровые итоги года. Голосовать мог каждый владелец консоли от Sony. Игрой года на PS4 стала Resident Evil Village, на PS5 — Ratchet & Clank: Rift Apart. Среди других победителей, как нетрудно догадаться, в основном игры внутренних студий компании.
Итоги года от читателей PlayStation Blog:
- Лучший новый персонаж — Леди Димитреску из Resident Evil Village;
- Лучшее повествование — Resident Evil Village;
- Лучшее художественное направление — Ratchet & Clank: Rift Apart;
- Лучшее музыкальное сопровождение — «Стражи Галактики»;
- Лучший мультиплеер — It Takes Two;
- Лучшая спортивная игра — FIFA 22;
- Лучшее использование специальных возможностей — Ghost of Tsushima: Director's Cut;
- Лучшее использование DualSense — Ratchet & Clank: Rift Apart;
- Лучшая демонстрация графических возможностей — Ratchet & Clank: Rift Apart;
- Лучшее переиздание — Ghost of Tsushima: Director's Cut;
- Независимая игра года — Kena: Bridge of Spirits;
- Лучшая игра года для PS VR — Hitman 3;
- Студия года — Insomniac Games.
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