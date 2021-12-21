Читатели блога PlayStation выбрали лучшие игры года

20 декабря читатели блога PlayStation подвели игровые итоги года. Голосовать мог каждый владелец консоли от Sony. Игрой года на PS4 стала Resident Evil Village, на PS5 — Ratchet & Clank: Rift Apart. Среди других победителей, как нетрудно догадаться, в основном игры внутренних студий компании.

Итоги года от читателей PlayStation Blog:

Лучший новый персонаж — Леди Димитреску из Resident Evil Village;

— Леди Димитреску из Resident Evil Village; Лучшее повествование — Resident Evil Village;

— Resident Evil Village; Лучшее художественное направление — Ratchet & Clank: Rift Apart;

— Ratchet & Clank: Rift Apart; Лучшее музыкальное сопровождение — «Стражи Галактики»;

— «Стражи Галактики»; Лучший мультиплеер — It Takes Two;

— It Takes Two; Лучшая спортивная игра — FIFA 22;

— FIFA 22; Лучшее использование специальных возможностей — Ghost of Tsushima: Director's Cut;

— Ghost of Tsushima: Director's Cut; Лучшее использование DualSense — Ratchet & Clank: Rift Apart;

— Ratchet & Clank: Rift Apart; Лучшая демонстрация графических возможностей — Ratchet & Clank: Rift Apart;

— Ratchet & Clank: Rift Apart; Лучшее переиздание — Ghost of Tsushima: Director's Cut;

— Ghost of Tsushima: Director's Cut; Независимая игра года — Kena: Bridge of Spirits;

— Kena: Bridge of Spirits; Лучшая игра года для PS VR — Hitman 3;

— Hitman 3; Студия года — Insomniac Games.

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