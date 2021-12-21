Вам надоели NFT? Новый мод для DOOM позволит избавиться от них

Популярное явление NFT добралось и до оригинальной Doom. Моддер под ником Ultra.Boi превратил шутер буквально в симулятор фотографа. Цель игрока — делать снимки NFT-обезьян, которые стали популярными в сообществе.

Модификация под названием NFT Doom заменяет оружие Думгая на фотоаппарат, а вместо демонов тут обезьяны. С каждым фото стоимость токенов уменьшается, а животные пропадают. Автор мода решил высмеять популярную тенденцию с токенами в такой форме.

Скачать модификацию можно по ссылке. Изначально добавить NFT хотели авторы S.T.A.L.K.E.R. 2, однако игроки приняли идею резко негативно, поэтому GSC Game World пришлось отказаться от своей задумки.

Первой добавить токены в свои игры решилась Ubisoft, однако дела с продажами пока что идут плохо. Купили меньше 1% тиража.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!