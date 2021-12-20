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NFT от Ubisoft очень плохо продаётся. Купили меньше 1% тиража

NFT от Ubisoft очень плохо продаётся. Купили меньше 1% тиража
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NFT — новое явление в игровой индустрии. Разработчики стараются поместить токены в свои игры, однако аудитории этот подход не особо нравится. Первой, кто решил запустить NFT в своих играх, стала Ubisoft.

Торги на токены идут на площадке Ubisoft Quartz. Согласно данным, NFT плохо покупают даже те, кто считает это явление вполне нормальным. На двух площадках, ссылающихся на Quartz, всего 15 продаж (0,66% тиража), а за сутки токены вообще никто не купил. Для токенов это очень плохой показатель.

Получается, что Ubisoft создала NFT, а их не покупают даже сторонники токенов. На площадке Quartz за всё время с момента старта было продано токенов на $ 396 (примерно 29 тыс. рублей). Сама компания ситуацию никак не комментирует.

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