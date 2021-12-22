Лана Вачовски опровергла слухи о начале новой трилогии «Матрицы»

21 декабря в Сан-Франциско состоялся премьерный показ «Матрицы: Воскрешение». Журналисты тут же принялись брать интервью у режиссёра картины Ланы Вачовски. На вопрос о создании продолжений для четвёртой части постановщица ответила отрицательно. По её словам, «Воскрешение» не задумывалось как первая часть новой трилогии — вопреки всем слухам.

Что? Кто прислал этот вопрос?! Мне нужно имя!



Нет.

Вачовски напомнила, что у неё не было никаких планов по созданию даже четвёртой части. Однако в её семье произошла трагедия, и постановщице понадобилось что-то, что помогло бы справиться с утратой. Именно поэтому «Воскрешение» и появилось на свет. Судя по всему, у студии действительно нет планов на продолжение истории о Нео.

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