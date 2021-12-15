Сходили на «Матрицу: Воскрешение». Хитрое и неоднозначное продолжение

Я обожаю «Матрицу» с самого детства. Все фильмы трилогии пересмотрены по 30 раз, выучены все цитаты и сцены (даже самые незначительные вроде «Дежавю»), перечитаны все фанатские теории о двойной матрице и полном доминировании машин. Нео стал примером для подражания, настоящим недостижимым идеалом.

Думаю, вы должны представлять, как на меня повлиял анонс четвёртой части («Воскрешение»), в которой даже вернутся Киану Ривз и Керри-Энн Мосс? Естественно, когда появилась возможность отправиться смотреть сам фильм этим холодным декабрьским утром, я не стал отказываться.

«Воскрешение» — очень точный подзаголовок для новой «Матрицы»

Трилогия Матрицы закончилась не на самой позитивной ноте. Нео и Тринити умерли, однако сумели закончить войну людей и машин. Встреча Архитектора и Пифии подтверждает, что главный герой остановил Смита, а виртуальная вселенная начала новый цикл. С последствиями этого всего нас и познакомит «Воскрешение». Сразу оговорюсь, в этом тексте не будет сюжетных спойлеров — только впечатления от того, что вы могли видеть в трейлерах и личные эмоции.

Лана Вачовски согласилась работать над продолжением после тяжёлой семейной утраты и нескольких лет уговоров со стороны Warner Bros. Для режиссёра это очень личное кино, в интервью она не раз признавалась, что захотела вернуться к франшизе из-за тёплых воспоминаний. Само собой, появление пусть и постаревших на 18 лет Киану Ривза и Керри-Энн Мосс было очевидным. Однако перед автором стояла трудная задача — как объяснить существование их героев после финала трилогии?

В одном из последних интервью Мосс рассказала, как прочитала сценарий. Она сидела за одним столом с Киану Ривзом, предварительно прикинув три варианта возвращения в сюжет — ни один не подошёл. И с ней можно согласиться.

Здесь не будет сюжетных спойлеров.

С релиза последнего фильма прошло 18 лет. Кино тогда снималось по-другому, все ведь помнят те огромные конструкции из камер, которые Вачовски возводили для съёмок первого фильма. Да и графика была похуже, тогда фильмы ещё можно было отличить от реальности. Сейчас индустрия очень повзрослела, обросла огромными бабками и технологиями. И вместе с ней пришлось повзрослеть и «Матрице».

Возраст «Матрице» очень к лицу

Вачовски всё это время тоже не сидела на месте и развивала свои навыки. С годами стиль работы режиссёра значительно изменился, о чём рассказывали актёры. Теперь команда значительно меньше репетировала, а режиссёр держалась ближе к операторам — старалась сама выхватывать интересные кадры. И в целом в кадре разрешали больше импровизировать. Но всё это помогло «Матрице» буквально заиграть новыми красками.

Графика четвёртой части, только не удивляйтесь, на три головы выше той, которая была в трилогии. Спецэффекты стали более детализированными, многие знакомые с детства сцены буквально оживают на глазах. Например, тот самый зелёный дождик из строчек кода, оцифровка новых локаций — всё как в детстве, только красивее в десятки раз.

В интервью Ривз рассказывал, что Вачовски стала буквально фанатом живого света. Команда подстраивала график под утро или вечер, чтобы получилось выхватить эффектные кадры рассветов и закатов. В такие сцены глаза буквально ловят визуальный дзен. Режиссёру удалось снять действительно эффектные кадры и вставить их туда, где им нужно быть.

В «Воскрешении» предостаточно юмора и фансервиса

На самом деле, сама лента тоже любит лишний раз пошутить о своём существовании в нашей жизни. Буквально каждый кадр или сцена отсылают к трилогии. Многие диалоги построены на знакомых цитатах и напоминают о старых беседах. Дизайн окружения и в целом предметы в кадре работают в ту же сторону — да-да, тут тоже есть красная и синяя таблетки, которые нужно принять. И даже это обыграно круто и для фанатов!

Видно, что Вачовски создавала «Воскрешение» с любовью. Она до сих пор вспоминает о своём произведении и старается как можно чаще обращаться к нему через четвёртую часть. Причём иногда это происходит с юмором, а иногда — с жёстким хлопком удивления в мозгу. Режиссёр умело манипулирует эмоциями и старается удивлять сюжетными поворотами до конца фильма.

В «Воскрешении» чувствуется очень мало «Матрицы»

Однако скепсис от существования фильма всё равно остался. Ведь, как мы поняли, стиль Вачовски изменился, актёры выросли и набрались опыта, технологии стали лучше — как вернуть во всё это франшизу 20-летней давности? Ведь оригинальная трилогия «Матрицы» считается законченным и очень мрачным произведением.

Весь кайф «Матрицы» был в том, что она показывала настоящий киберпанк. Это тёмное, мрачное будущее, в котором не захочет оказаться ни один из нас. Машины захватили планету и выращивают людей для питания, выжившие ютятся под землёй и едят какие-то помои, чтобы выжить. Из такой реальности точно захотелось бы убежать в технологичную матрицу, чтобы жить спокойной жизнью, быть известным актёром и жрать стейки по выходным.

И в «Воскрешении» этого… не чувствуется. Здесь всё стало ярче, позитивнее. Естественно, всё очень красиво в том числе из-за графики, но большую роль играет и общий стиль повествования. Давайте скажу так — в четвёртой «Матрице» вокруг появилось то самое чувство спокойствия, которого не позволял ни один фильм.

Здесь нет разрушенного Зиона, в котором люди спали на холодном полу и ползали по коллекторам, нет того чувства опасности, которое пробирало зрителя насквозь во времена трилогии. Ощущается надежда, которая хоть и ютилась в сердцах жителей подземного города, но выглядела мечтой. Здесь она исполнилась. Это и многое другое, что вы увидите в фильме — последствия его подвига и победы над Смитом проходят красной нитью через 2,5 часа.

Однако всё это не так важно

Важно другое: в продолжении сместились акценты. Хотя в трилогии были избранный, Зион и прочее-прочее, ключевой темой всех фильмов всегда оставалась любовь. Мы наблюдали за развитием отношений Нео и Тринити на протяжении нескольких лет и даже смогли увидеть их кончину и последний поцелуй. Творящийся вокруг беспредел и война с машинами были только ширмой. И в «Воскрешении» тема любви стала основой всей истории.

Всё настроение фильма больше не о войне, бедности и горе. На первый план выходят более душевные и тёплые чувства: любовь, доверие, надежда. Здесь на этом строятся многие диалоги, мини-сюжеты и даже несколько камео.

Идти ли на «Матрицу: Воскрешение»?

У меня, как у фаната, фильм вызвал только положительные эмоции. Его создавали для меня, здесь каждый кадр напоминает мне о любимых событиях, возвращает в детство знакомыми образами. Это не просто классный боевик, где есть Киану Ривз. Это настоящая четвёртая «Матрица», которой хочется побольше. Всем поклонникам идти обязательно.

Если вы не смотрели прошлые фильмы, то советую сначала сделать это. Или даже устроить марафон из посиделок дома и последующей поездки в кино. По-настоящему кайфанёте и сможете ощутить диссонанс, а уже потом сделать для себя выводы, насколько хорошо состарилась «Матрица».