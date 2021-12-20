Уже второй: «Человек-паук: Нет пути домой» обошёл старт «Мстителей: Война бесконечности»

Ночью мы рассказывали, что «Человек-паук: Нет пути домой» в США за первый уикенд заработал $ 253 млн. Данные были неполными, а к текущему моменту появились точные — картина каким-то чудом пошла ещё выше ожиданий, в итоге заработав $ 260 млн.
Таким образом новинка показала второй стартовый результат в США, сумев обойти «Мстителей: Война бесконечности» ($ 257 млн). До рекордов «Мстителей: Финал» ($ 357 млн), конечно, бесконечно далеко.
Страшно представить, какие результаты мог бы показать «Нет пути домой» без всех ковидных ограничений, однако даже в текущем виде картины собирает огромную кассу — это уже самый успешный старт для фильмов Sony во всей истории (ранее титул удерживал «Человек-паук 3»).
По миру картина за первые дни проката уже собрала почти $ 600 млн. Для сравнения, за весь период проката предшествующая «Вдали от дома» собрала $ 1,31 млрд. У «Нет пути домой» есть все шансы превзойти этот результат.
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