EA представила второй состав Зимних джокеров для FIFA 22 Ultimate Team

Electronic Arts выпустила второй состав Зимних джокеров для FIFA 22 Ultimate Team — усиленные карточки футболистов. Помимо улучшения характеристик, у некоторых игроков увеличили точность ударов и пасов с нерабочей ноги.
Вторая команда состоит из 11 футболистов: они будут доступны в игровых наборах до 30 декабря.
По ходу этого события пользователи также смогут получать жетоны джокеров в испытаниях подбора команды и заданиях, а также в магазине FUT. С 26 декабря их можно будет обменять на награды.
- 15 жетонов — набор с 10 игроками с ОБЩ 85+;
- 12 жетонов — джокер Патсон Дака;
- 8 жетонов — джокер Кристиан Гюнтер;
- 5 жетонов — набор Ultimate;
- 3 жетона — набор с 10 игроками с ОБЩ 81-89;
- 2 жетона — набор редких игроков.
Ранее в FIFA 22 Ultimate Team состоялся выход 14-й команды недели. Её возглавил Роберт Левандовски. Следом идут Кевин Де Брёйне и Ян Зоммер.
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