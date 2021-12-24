Новое древо прокачки и улучшенные квесты: свежие подробности Horizon Forbidden West

В новом номере журнала Game Informer опубликовали свежие подробности блокбастера Horizon Forbidden West. Среди прочего авторы поделились деталями о прокачке, технологиях и дополнительных заданиях.

В первую очередь разработчики сообщили о переработанном древе прокачки. Теперь оно включает в себя 6 игровых стилей. Их можно комбинировать как угодно и улучшать независимо друг от друга.

Воин (атаки ближнего боя);

(атаки ближнего боя); Охотник (атаки дальнего боя);

(атаки дальнего боя); Мастер выживания (увеличение здоровья и вместимости ресурсов);

(увеличение здоровья и вместимости ресурсов); Мастер машин (взлом различных роботов);

(взлом различных роботов); Проникновение (упор на скрытное прохождение);

(упор на скрытное прохождение); Мастер ловушек (улучшение приманок и ловушек).

На скиллы также будут влиять костюмы — с помощью наборов брони можно усиливать навыки вплоть до 300%.

Авторы рассказали о работе над дополнительными квестами. Они постарались сделать необязательные задания более захватывающими и интересными для игроков. В том числе благодаря более ценным наградам по окончании.

Разработчики также рассказали о новых технологиях захвата движений и лицевой анимации. Благодаря им Элой и другие персонажи стали выглядеть живее и реалистичнее. Это позволило авторам использовать более кинематографичные способы повествования.

Релиз Horizon Forbidden West состоится на PS4 и PS5 18 февраля. Ранее Game Informer показал новые кадры из проекта с локацией-каньоном.

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