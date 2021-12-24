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Новое древо прокачки и улучшенные квесты: свежие подробности Horizon Forbidden West

Новое древо прокачки и улучшенные квесты: свежие подробности Horizon Forbidden West
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В новом номере журнала Game Informer опубликовали свежие подробности блокбастера Horizon Forbidden West. Среди прочего авторы поделились деталями о прокачке, технологиях и дополнительных заданиях.

В первую очередь разработчики сообщили о переработанном древе прокачки. Теперь оно включает в себя 6 игровых стилей. Их можно комбинировать как угодно и улучшать независимо друг от друга.

  • Воин (атаки ближнего боя);
  • Охотник (атаки дальнего боя);
  • Мастер выживания (увеличение здоровья и вместимости ресурсов);
  • Мастер машин (взлом различных роботов);
  • Проникновение (упор на скрытное прохождение);
  • Мастер ловушек (улучшение приманок и ловушек).

На скиллы также будут влиять костюмы — с помощью наборов брони можно усиливать навыки вплоть до 300%.

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Авторы рассказали о работе над дополнительными квестами. Они постарались сделать необязательные задания более захватывающими и интересными для игроков. В том числе благодаря более ценным наградам по окончании.

Разработчики также рассказали о новых технологиях захвата движений и лицевой анимации. Благодаря им Элой и другие персонажи стали выглядеть живее и реалистичнее. Это позволило авторам использовать более кинематографичные способы повествования.

Релиз Horizon Forbidden West состоится на PS4 и PS5 18 февраля. Ранее Game Informer показал новые кадры из проекта с локацией-каньоном.

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