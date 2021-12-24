Новое древо прокачки и улучшенные квесты: свежие подробности Horizon Forbidden West

В новом номере журнала Game Informer опубликовали свежие подробности блокбастера Horizon Forbidden West. Среди прочего авторы поделились деталями о прокачке, технологиях и дополнительных заданиях.
В первую очередь разработчики сообщили о переработанном древе прокачки. Теперь оно включает в себя 6 игровых стилей. Их можно комбинировать как угодно и улучшать независимо друг от друга.
- Воин (атаки ближнего боя);
- Охотник (атаки дальнего боя);
- Мастер выживания (увеличение здоровья и вместимости ресурсов);
- Мастер машин (взлом различных роботов);
- Проникновение (упор на скрытное прохождение);
- Мастер ловушек (улучшение приманок и ловушек).
На скиллы также будут влиять костюмы — с помощью наборов брони можно усиливать навыки вплоть до 300%.
Авторы рассказали о работе над дополнительными квестами. Они постарались сделать необязательные задания более захватывающими и интересными для игроков. В том числе благодаря более ценным наградам по окончании.
Разработчики также рассказали о новых технологиях захвата движений и лицевой анимации. Благодаря им Элой и другие персонажи стали выглядеть живее и реалистичнее. Это позволило авторам использовать более кинематографичные способы повествования.
Релиз Horizon Forbidden West состоится на PS4 и PS5 18 февраля. Ранее Game Informer показал новые кадры из проекта с локацией-каньоном.
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