В Китае почти полностью заблокировали Steam

Власти Китая ограничили работу Steam в стране. Теперь международный клиент магазина навсегда попал в чёрный список и им больше не смогут пользоваться локальные пользователи. Об этом сообщили в социальных сетях, сама Valve никак не прокомментировала ситуацию.

Местным игрокам осталась только специальная зацензуренная версия площадки. Она полностью на китайском языке и в ней очень мало товаров, поскольку каждый должен пройти строгий аудит у местных рейтинговых агентств. Особый клиент магазина появился в стране ещё в начале февраля, поэтому бан глобальной был вопросом времени.

В Китае новость о блокировке встретили неоднозначно. Местные игроки лишились возможности оценить новые игры на ПК вместе со всем миром, поскольку им придётся ждать. В «Твиттере» уже начали решать, каким VPN пользоваться для обхода ограничений.

Чем отличается китайский клиент Steam от настоящего?

Там чуть меньше 50 игр, в каждой из которых совсем нет крови, жестокости и всего такого.

Каждый тайтл должен пройти серию верификаций в самых разных агентствах, чтобы попасть в магазин.

Сроки появления той или иной игры на площадке зависят от скорости решения рецензентов, и она очень низкая.

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