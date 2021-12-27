Новый «Бэтмен» выйдет в цифре уже в апреле спустя всего 45 дней после кино

«Бэтмен» Мэтта Ривза появится на стриминговом сервисе HBO Max и свободной продаже на онлайн-площадках спустя 45 дней после релиза в кинотеатрах. Об этом рассказал генеральный директор WarnerMedia Джейсон Киллар в интервью изданию Screen Rant.

Таким образом, «Бэтмена» можно будет посмотреть дома уже 19 апреля 2022 года. Полтора месяца после выхода в кинотеатры — довольно маленький срок. Обычно студии выпускают кино в свободное плавание спустя три месяца, однако в ситуацию явно вмешалась пандемия.

Премьера ленты состоится 3 марта 2022 года во всех кинотеатрах страны. Ранее исполнитель главной роли Роберт Паттинсон рассказал о желании сыграть ещё в двух продолжениях картины.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!