Новый «Бэтмен» выйдет в цифре уже в апреле спустя всего 45 дней после кино

«Бэтмен» Мэтта Ривза появится на стриминговом сервисе HBO Max и свободной продаже на онлайн-площадках спустя 45 дней после релиза в кинотеатрах. Об этом рассказал генеральный директор WarnerMedia Джейсон Киллар в интервью изданию Screen Rant.
Таким образом, «Бэтмена» можно будет посмотреть дома уже 19 апреля 2022 года. Полтора месяца после выхода в кинотеатры — довольно маленький срок. Обычно студии выпускают кино в свободное плавание спустя три месяца, однако в ситуацию явно вмешалась пандемия.
Премьера ленты состоится 3 марта 2022 года во всех кинотеатрах страны. Ранее исполнитель главной роли Роберт Паттинсон рассказал о желании сыграть ещё в двух продолжениях картины.
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