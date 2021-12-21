Роберт Паттинсон хочет сняться в двух продолжениях «Бэтмена»

В недавнем интервью изданию Empire исполнитель главной роли в «Бэтмене» Роберт Паттинсон поделился своим видением будущего франшизы. Он отметил, что о сиквелах говорить пока рано, однако он уже создал себе «карту психологического развития» Брюса Уэйна в последующих двух картинах.

Я сделал что-то вроде карты психологического развития Брюса в последующих двух фильмах. С радостью бы над ними поработал.

Тем временем режиссёр «Бэтмена» Мэтт Ривз подтвердил, что будущий фильм не будет связан с киновселенной DC. По его словам, такой подход помог авторам создать более личную и эмоциональную картину.

Ранее Warner Bros. показала новые кадры из «Бэтмена» с Женщиной-кошкой и Брюсом Уэйном. Они вновь напомнили о мрачном настроении фильма. Премьера ленты состоится 3 марта 2022 года во всех кинотеатрах страны.

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