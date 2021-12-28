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Российская балерина станцевала под музыку из Halo Infinite

Российская балерина станцевала под музыку из Halo Infinite
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Российское подразделение Xbox выпустило рекламный ролик Halo Infinite к Новому году, в котором саундтрек шутера попытались совместить с балетом. На удивление, вышло как минимум необычно.

В небольшом ролике можно увидеть, как балерина Мариинского театра Анастасия Плотникова исполнила сольную партию в Мраморном зале Константиновского дворца. Авторы видео выбрали именно балет, поскольку он в первую очередь ассоциируется с Россией.

По словам создателей ролика, видеоигры и искусство тесно переплетены. Можно сказать, что одно дополняет другое, поэтому было принято решение снять подобное видео.

Мы хотели объединить современное и классическое искусство, настоящее и будущее, далекий мир Ореола Зета и близкую нам Россию.

Бесплатный мультиплеер Halo Infinite вышел 15 ноября, а релиз сюжетной части состоялся 8 декабря. По мнению многих пользователей, шутер стал самой успешной игрой под конец 2021 года.

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