Ким Кардашьян спойлерит «Человека-паука: Нет пути домой». Фанаты в ярости

Американская звезда Ким Кардашьян посмотрела «Человека-паука: Нет пути домой» и поделилась своими эмоциями в «Инстаграме». Кардашьян опубликовала в историях важные кадры и заспойлерила фрагменты своим фанатам.
После этого социальные сети заполонила недовольная аудитория звезды, которая обвинила её в том, что она совсем не думает о своих поклонниках. И это при том, что на её аккаунте 273 млн подписчиков.
Если перейти на аккаунт звезды, то найти кадры фильма в историях уже нельзя — вероятно, Кардашьян удалила фрагменты после волны негативных комментариев от читателей. Нашлись и те, кто поддержал звезду. Якобы настоящие фанаты уже давно должны были посмотреть фильм, поскольку он вышел почти две недели назад.
Спасибо тебе, Ким Кардашьян. Ты испортила мне удовольствие от «Человека-паука: Нет пути домой».
Премьера ленты в России состоялась 15 декабря. Картине пророчат собрать $ 1,75 млрд, а по прибыльности она может обогнать «Мстителей: Войну бесконечности».
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