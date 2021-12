Мы разнесли весь киберспорт в 2021 году! Главные достижения команд из России и Украины

Уходящий 2021 год был крайне успешным для российского киберспорта. Некоторые даже называют этот период лучшим для нашего региона, и спорить с ними трудно. Отечественные команды и геймеры победили на десятках глобальных турниров по самым популярным дисциплинам, в сумме заработав более $ 20 млн призовых.

Сегодня мы предлагаем ещё раз вспомнить наиболее яркие моменты, которые подарил нам наш киберспорт в последние двенадцать месяцев — этих моментов было более чем достаточно.

Team Spirit на The International 10

В середине октября российская команда по Dota 2 неожиданно выиграла главный турнир за последние два года. Приехав в Бухарест в статусе «тёмной лошадки», пятёрка Айрата Silent Газиева развивалась от матча к матчу, чтобы последовательно обыграть действующих чемпионов мира, всех основных фаворитов и непобедимых звёзд PSG.LGD из Китая.

Рекордный призовой в $ 18 млн и статус события привлекли внимание людей, далёких от киберспорта. Команду поздравили президент России Владимир Путин, известные спортсмены, комики и актёры. Триумф Team Spirit ещё долго обсуждали на федеральных телеканалах, это вызвало резкое повышение интереса к соревновательному геймингу в целом.

Для киберспортивной аудитории успех «драконов» важен не меньше. Русскоязычные команды не побеждали на The International целых десять лет — с самого первого турнира серии, когда NAVI заработали $ 1 млн. В последнее время наша Dota 2 не радовала хорошими результатами, но подобный триумф способен поменять положение дел в регионе.

NAVI и Gambit в CS:GO

Наши игроки всегда достойно выступали на турнирах по Counter-Strike, но в этом году превзошли сами себя — две русскоязычные команды выиграли 10 из 13 глобальных чемпионатов, при этом ещё одна победа досталась СНГ-составу Virtus.pro. NAVI и Gambit стали лучшими коллективами года с большим отрывом: европейские и американские соперники могли конкурировать с ними лишь изредка.

Первое место с большим отрывом заняли Natus Vincere. В 2021 году «Рождённые побеждать» заиграли так, что справиться с ними было просто невозможно. На главном турнире года PGL Major Stockholm команда Кирилла Boombl4 Михайлова не проиграла ни одной карты! Или вот такой факт — с июня NAVI выиграли каждый чемпионат, в котором участвовали.

Gambit в уходящем году стала главным соперником «жёлто-чёрных». Чаще всего московский клуб оказывался позади, но отметить достойную борьбу с мировым лидером и прогресс молодого состава на турнирах со зрителями всё же стоит. Команда завоевала титулы на Intel Extreme Masters XV и BLAST Premier: Spring Finals — в последнем случае, кстати, Gambit таки победила NAVI в финале.

Gambit в Valorant и не только

Для российской организации этот год можно назвать лучшим за всю историю. Дело не только в успехах состава по CS:GO (хотя, безусловно, и в этом тоже) — игроки Gambit Esports прекрасно показали себя в других дисциплинах.

Новый тактический шутер Valorant в этом году дебютировал на киберспортивной сцене, и наша команда оказалась в нём одной из лучших. Летом Gambit победила на глобальном турнире серии Masters в Берлине, уверенно переиграв американцев из Team Envy в финале со счётом 3:0. А через несколько месяцев российская пятёрка заняла второе место на чемпионате мира — до громкого трофея не хватило совсем чуть-чуть.

В королевской битве Apex Legends «гамбиты» успели стать одной из лучших команд Европы. Начало года у нашего трио не задалось, но осенью ребята выиграли сразу несколько турниров, в том числе и главную европейскую лигу Global Series: Split 1. За победу парни получили $ 30 тыс. и теперь готовятся к январскому плей-офф.

Наконец, представитель клуба в Fortnite Илья Toose Чернышов в начале сентября победил в командном турнире FNCS Grand Finals S7. Вместе с двумя другими русскоязычными игроками он стал лучшим в европейском регионе, каждый получил по $ 100 тыс. Стоит отметить, что это лучшее достижение наших киберспортсменов в истории дисциплины.

И это не всё!

Победа на главном турнире по «Доте», доминация в Counter-Strike, успехи в Valorant и Apex Legends — уже невероятный результат. Всё равно, если бы за один год российские спортсмены победили на чемпионате мира по футболу, выиграли все хоккейные турниры, получили несколько важных поясов в боксе и титулов в теннисе. Но даже это ещё не всё.

Победа Happy на Dreamhack Open. Теперь 32-летний Дмитрий Костин точно считается лучшим игроком в истории Warcraft 3. На турнир с рекордным призовым фондом приехали почти все звёзды, но никто не смог выиграть у Императора ни карты. Сам Happy выступал за нежить (одну из слабейших рас в игре) и почти не менял стратегию, но соперникам это не помогло. Как и на десятках других турниров в 2021 году.

Топ-2 на King of Desert 4. В другой популярной стратегии радовал Дмитрий Vinchester Смирнов, который по итогам года вошёл в число лучших игроков в Age of Empires. Второе место на турнире с большим призовым фондом — прекрасный результат для нашего киберспортсмена, а $ 10 тыс. — не менее прекрасный бонус.

Второе место на мейджоре по Rainbow Six. Шутер не слишком популярен в СНГ, но наша Team Empire уже несколько сезонов подряд удерживает позиции в топе. На Six Mexico Major команда смогла добраться до финала, где в упорной борьбе уступила бразильцам oNe eSports.

Третье место на ЧМ по PUBG. В этом году Virtus.pro удалось собрать топовый состав. Квартет уверенно чувствовал себя на европейских онлайн-ивентах, а на главном чемпионате года в Корее уступил лишь китайской New Happy и скандинавской Heroic. За место в топ-3 команда получила треть миллиона долларов.

Лидерство в европейском Free Fire. Ещё одна королевская битва, очень популярная в нашем регионе. На глобальном World Series 2021 команда Silence даже с вынужденными заменами зашла в топ-3. На европейских онлайн-турнирах таких проблем не было, а конкурентов у СНГ-команд совсем мало: важнейший чемпионат EMEA Invitational 2021 принёс нам сразу первое, третье и четвёртое места в топе.

Призовые места в мобильных дисциплинах. Киберспорт на телефонах всё популярнее, и радует, что наши геймеры уже навязывают борьбу азиатским грандам. Вторые места NAVI в западном дивизионе PUBG Mobile ($ 175 тыс.) и на World Finals по Brawl Stars ($ 200 тыс.), третье место Егора Ахметзянова в главной лиге Clash Royale ($ 75 тыс.) — пока незаметные для большой аудитории, но очень важные достижения.

Теперь остаётся надеяться, что успехи наших киберспортсменов станут сигналом к дальнейшему росту, привлекая внимание как новых талантливых игроков, так и людей, желающих развивать сферу. Киберспорт в России уже стал одним из главных видов спорта — в 2022 году его вновь ждёт много испытаний, турниров и, надеемся, побед.