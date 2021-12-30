Керри-Энн Мосс назвала лучшую роль Киану Ривза

В разговоре с изданием People исполнительница роли Тринити в «Матрице» Керри-Энн Мосс рассказала о любимой роли Киану Ривза. По её словам, Джон Уик в одноимённой франшизе помог актёру раскрыть его главный талант — рассказывать истории через язык тела. Именно поэтому в исполнении Киану ей больше всего нравится роль наёмного убийцы.

Я люблю фильмы про Джона Уика. Только посмотрев их вместе со своим ребёнком, я поняла, насколько Киану одарён способностью рассказывать историю с помощью своего тела. Это отдельная форма искусства.

Ривз же считает Тринити лучшей ролью в карьере Мосс. По его словам, актриса способна передавать эмоции персонажа посредством одного лишь взгляда.

В конце интервью Керри-Энн Мосс призналась, что тоже хочет сыграть наёмного убийцу в «Джоне Уике» и уже готова приступать к тренировкам. Киану идея понравилась — он зацепился за тему, однако предложил ей быть осторожной в своих желаниях.

Релиз «Джона Уика 4» намечен на 24 марта 2023 года. Вполне возможно, что Мосс появится в пятой части — к активной разработке фильма ещё не приступали.

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