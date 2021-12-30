King’s Bounty 2 получит второе крупное обновление только в начале 2022 года

Авторы King's Bounty 2 из студии 1C Entertainment отложили релиз второго крупного обновления на начало 2022 года. Разработчикам нужно больше времени, чтобы отполировать апдейт и выпустить его в лучшем виде.

Вместе с этим 1C Entertainment открыла регистрацию на закрытое тестирование обновления. Его проведут на ПК, но неизвестно когда. Авторы пообещали поделиться подробностями в ближайшее время.

King's Bounty 2 вышла в августе 2021 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Игра получила смешанные отзывы от игроков и критиков. Больше всего её ругали за проблемы с оптимизацией и отсутствие свежих элементов.

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