«Морбиуса» от Marvel и Sony отложили до 1 апреля. Возможно, из-за успеха «Человека-паука»

Издание Deadline сообщило, что Marvel Studios и Sony Pictures приняли решение перенести фильм «Морбиус» с 28 января на 1 апреля. Это уже шестой перенос картины, так что не исключено, что ленту подвинут ещё раз.

Согласно данным Deadline, причиной переноса вполне мог стать успех «Человека-паука: Нет пути домой». Также на это повлиял рост заболеваемости COVID-19 и новым штаммом «омикрон». Несмотря на пандемию, 10 февраля выйдет фильм «Анчартед: На картах не значится». Вероятно, картину тоже могут передвинуть.

Сюжет «Морбиуса» расскажет об учёном Майкле Морбиусе. Он попытается вылечить своё заболевание и в ходе неудачного эксперимента превратится в живого вампира. Главную роль исполнил Джаред Лето.

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