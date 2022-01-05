Ubisoft объявила системные требования Rainbow Six Extraction
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Ubisoft опубликовала системные требования Rainbow Six Extraction — шутера про борьбу с агрессивными инопланетянами. Компания подтвердила поддержку ультрашироких мониторов, технологий NVIDIA DLSS и Reflex, а также внутриигрового бенчмарка для анализа производительности. Проект займёт целых 85 ГБ на жёстком диске.
Низкие настройки графики — 1080p
- Процессор — Intel i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200;
- видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD RX 560;
- оперативная память — 8 ГБ;
- место на диске — 85 ГБ.
Высокие настройки графики — 1080p
- Процессор — Intel i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600;
- видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD RX 580;
- оперативная память — 16 ГБ;
- место на диске — 85 ГБ.
Высокие настройки графики — 1440p
- Процессор — Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600X;
- видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD RX 5600CT;
- оперативная память — 16 ГБ;
- место на диске — 85 ГБ.
Ультра — 2160p
- Процессор — Intel i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X;
- видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD RX 6800XT;
- оперативная память — 16 ГБ;
- место на диске — 85 ГБ (и ещё 9ГБ для HD-текстур).
Rainbow Six Extraction поступит в продажу 20 января на ПК и консолях. Сразиться с пришельцами можно как в одиночку, так и в компании до 3 игроков. В шутере появятся 18 оперативников, каждый из которых обладает уникальными навыками и гаджетами.
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