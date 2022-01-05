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Видео: новый электрический кроссовер BMW iX может менять цвет за секунду

Видео: новый электрический кроссовер BMW iX может менять цвет за секунду
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На выставке CES 2022 немецкий производитель автомобилей BMW показал новый электрический кроссовер. Он получил название iX, а главной особенностью машины выступила технология почти мгновенной смены цвета.

На видео ниже можно увидеть демонстрацию технологии. BWM ранее заявляла, что смена цвета будет происходить по нажатию одной кнопки. Судя по всему, так это и происходит. Важно отметить, как именно автомобиль может менять цвет. Во втором случае показано, как серые оттенки плавно заполняют кузов.

BMW позаботилась и приготовила для CES 2022 сразу две модели автомобиля — на тот случай, если первая машина перегреется. BMW iX анонсировали ещё в 2020 году.

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