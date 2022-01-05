Самураев вернули в Halo Infinite

В Halo Infinite стартовала вторая неделя события Fracture: Tenrai, в котором спартанцы могут получить бесплатную самурайскую броню и украшения. Разработчики прислушались к игрокам после первого раза и упростили открывание наград.

Во время первой недели Fracture: Tenrai игроки могли открыть только 7 наград бесплатного пропуска, но теперь их увеличили до 10. Замысел остаётся прежним — событие вернётся ещё несколько раз в течение сезона, чтобы спартанцы могли получить все предметы.

Ко второй неделе Fracture: Tenrai разработчики исправили ротацию испытаний, чтобы связанные с событием задачи появлялись раньше обычных. Изменили и награды выше 10-го уровня — смена испытаний и бустеры опыта заменили косметическими предметами.

Фото: 343 Industries/Microsoft

Вторая неделя события Fracture: Tenrai в Halo Infinite будет доступна до 11 января.

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