Самураев вернули в Halo Infinite

В Halo Infinite стартовала вторая неделя события Fracture: Tenrai, в котором спартанцы могут получить бесплатную самурайскую броню и украшения. Разработчики прислушались к игрокам после первого раза и упростили открывание наград.
Во время первой недели Fracture: Tenrai игроки могли открыть только 7 наград бесплатного пропуска, но теперь их увеличили до 10. Замысел остаётся прежним — событие вернётся ещё несколько раз в течение сезона, чтобы спартанцы могли получить все предметы.
Ко второй неделе Fracture: Tenrai разработчики исправили ротацию испытаний, чтобы связанные с событием задачи появлялись раньше обычных. Изменили и награды выше 10-го уровня — смена испытаний и бустеры опыта заменили косметическими предметами.
Фото: 343 Industries/Microsoft
Вторая неделя события Fracture: Tenrai в Halo Infinite будет доступна до 11 января.
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