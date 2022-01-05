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Riot Games раньше времени раскрыла нового героя League of Legends

Riot Games раньше времени раскрыла нового героя League of Legends
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На сайте League of Legends появилось описание новой героини Зери, но позже Riot Games удалила упоминание чемпиона. Как сообщает Dot Esports, это будет девушка с Зауна с большим физическим уроном, ориентированная на позицию стрелка.

Зери — энергичная молодая девушка, которая способна заряжать оружие электрической магией. С этой силой и сострадательным характером чемпионки связаны и её способности. Героиня сражается с химическими баронами, из-за которых страдает население Зауна. Среди связанных персонажей фигурирует Экко, но пока неизвестно, при каких обстоятельствах они пересекались.

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Возможно, описание Зери готовилось под скорый анонс, в котором Riot Games раскроет способности и характеристики нового чемпиона League of Legends. Дата его появления на официальных серверах неизвестна.

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