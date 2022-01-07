Riot Games представила Зери — нового чемпиона League of Legends

Riot Games опубликовала трейлер Зери — нового чемпиона League of Legends, которая будет стрелком. Описание способностей и дату появления героини пока не раскрыли, но это могут сделать уже сегодня.
Ранее на сайте League of Legends появилось описание Зери, но позже его удалили. Героиня заряжает оружие электрической магией и использует свои силы для борьбы с химическими баронами Зауна, что показали в трейлере.
Способности Зери и дату её появления разработчики могут раскрыть уже сегодня на презентации сезона League of Legends 2022, которая начнётся в 18:00 мск.
Вчера Riot Games представила ещё одну героиню Неон для шутера Valorant, которая похожа на Зери. Девушка-агент из шутера тоже владеет электрической силой и стреляет током из пальцев, что делает новый чемпион League of Legends в ролике. Девушек даже озвучила одна актриса — Ваниль Веласкес.
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