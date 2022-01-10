За день до выхода DLC про Пэйгана Мина для Far Cry 6 появилось его полное прохождение

Уже завтра, 11 января, выйдет второе дополнение для Far Cry 6. Оно будет посвящено антагонисту четвёртой части серии — тирану Кирата по имени Пэйган Мин. В сети уже появилось полное прохождение DLC.

В начале можно увидеть сцену, похожую на фрагмент из начала Far Cry 4, но только от лица Пэйгана. По духу игровой процесс дополнений напоминает жанр рогалик. Игрокам нужно будет проходить уровни, устранять противников и в процессе улучшать персонажа.

В феврале 2022 года выйдет финальное дополнение, в котором дадут сыграть за Иосифа Сида из Far Cry 5. DLC тоже будет как рогалик с сюжетными катсценами и вставками. Far Cry 6 вышла осенью 2021 года и доступна на ПК и консолях.

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