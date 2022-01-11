Хакеры получили доступ к Horizon Forbidden West на взломанной PS4

Судя по всему, кому-то удалось раньше времени получить копию Horizon Forbidden West и запустить её на недавно взломанной PS4. Иначе объяснить появившиеся изображения из грядущего боевика довольно сложно. Две фотографии, сделанные на телефон, появились в пабликах VK — они не содержат сильных сюжетных спойлеров. Однако демонстрируют, что игра даже на прошлом поколении выглядит впечатляюще.

На фотографиях можно увидеть Элой и Варла — они встречают новую машину. Для выполнения одного из заданий необходимо её просканировать, а также найти вход в древние руины. Судя по всему, это начало игры.

Первоначально на слитые скриншоты обратил внимание пользователь «Твиттера» theDualSense. Через некоторое время опубликованные им кадры были удалены из-за жалобы правообладателя. Очень вероятно, что кадры настоящие, и совсем скоро в сети появятся крупные сюжетные спойлеры проекта.

Horizon Forbidden West поступит в продажу 18 февраля на PS4 и PS5. В игре будет много крови и нецензурной брани. А главная героиня в одной из сцен даже выпьет пиво.

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