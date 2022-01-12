Для Far Cry 6 вышло дополнение про Пэйгана Мина — злодея из четвёртой части

Ubisoft наконец выпустила DLC про Пэйгана Мина под названием Control для Far Cry 6 на ПК и консолях. Оно доступно всем обладателям сезонного пропуска игры. Также его можно приобрести отдельно — на ПК дополнение стоит 625 рублей.
В расширении игрокам предстоит погрузиться в разум злодея Far Cry 4, в процессе уничтожая своих противников и улучшая персонажа. По духу миссии напоминают рогалик — геймерам необходимо выбраться из замкнутого круга сожалений Пэйгана Мина. Прохождение DLC займёт примерно один час.
В феврале выйдет финальное дополнение, в котором дадут сыграть за Иосифа Сида из Far Cry 5. DLC тоже будет выглядеть как рогалик с сюжетными катсценами и вставками. В течение года авторы планируют выпустить бесплатные расширения с Рэмбо и героями сериала «Очень странные дела».
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 12 января 2022
-
12:16
-
11:45
-
11:20
-
10:45
-
10:20
-
09:48
-
09:20
-
08:54
-
08:29
- 11 января 2022
-
22:17
-
21:37
-
20:55
-
20:07
-
19:41
-
19:19
-
19:06
-
18:14
-
18:05
-
17:29
-
17:18
-
16:19
-
15:52
-
15:34
-
15:15
-
14:57
-
14:56
-
14:17
-
14:13
-
13:50
-
13:30
-
13:04
-
12:56
-
12:10
-
11:45
-
11:11