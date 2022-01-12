Для Far Cry 6 вышло дополнение про Пэйгана Мина — злодея из четвёртой части

Ubisoft наконец выпустила DLC про Пэйгана Мина под названием Control для Far Cry 6 на ПК и консолях. Оно доступно всем обладателям сезонного пропуска игры. Также его можно приобрести отдельно — на ПК дополнение стоит 625 рублей.

В расширении игрокам предстоит погрузиться в разум злодея Far Cry 4, в процессе уничтожая своих противников и улучшая персонажа. По духу миссии напоминают рогалик — геймерам необходимо выбраться из замкнутого круга сожалений Пэйгана Мина. Прохождение DLC займёт примерно один час.

В феврале выйдет финальное дополнение, в котором дадут сыграть за Иосифа Сида из Far Cry 5. DLC тоже будет выглядеть как рогалик с сюжетными катсценами и вставками. В течение года авторы планируют выпустить бесплатные расширения с Рэмбо и героями сериала «Очень странные дела».

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