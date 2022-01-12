LEGO по Overwatch 2 не выйдет в срок из-за скандала Activision Blizzard
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1 февраля 2022 года должен был выйти LEGO-набор по Overwatch 2 c Трейсер, Мэй и большим роботом. Компания объявила, что не выпустит набор в указанный срок из-за скандала Activision Blizzard.
По словам LEGO, она пересмотрит свои отношения с компанией и назовёт новую дату выхода конструктора позже. Вероятно, речь идёт про скандал из-за харассмента и домогательств, который разгорелся летом 2021 года.
Учитывая все обстоятельства, мы пересматриваем свои отношения с Activision Blizzard.
Overwatch 2 изначально должна была выйти в 2022 году, потом релиз отложили до 2023-го. В целом про шутер уже давно не было слышно.
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