Маркиньос возглавил 17-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 17-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил защитник «ПСЖ» Маркиньос с рейтингом 89. Рядом с ним расположился полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич с 87 баллами.

Лучшие карточки 17-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

Маркиньос — 89

Сергей Милинкович-Савич — 87

Тео Эрнандес — 87

Алессандро Бастони — 87

Микель Оярсабаль — 87

Доменико Берарди — 86

Андре Силва — 86

Джуд Беллингем — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 19 января. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее в FIFA 22 вышел крупнейший патч с релиза. В обновлении авторы усилили вратарей и защитников, доработали формы, эмблемы и режимы, а также исправили ошибки.

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