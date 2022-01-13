Маркиньос возглавил 17-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 17-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил защитник «ПСЖ» Маркиньос с рейтингом 89. Рядом с ним расположился полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич с 87 баллами.
Лучшие карточки 17-й недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Маркиньос — 89
- Сергей Милинкович-Савич — 87
- Тео Эрнандес — 87
- Алессандро Бастони — 87
- Микель Оярсабаль — 87
- Доменико Берарди — 86
- Андре Силва — 86
- Джуд Беллингем — 84
Футболисты доступны в игровых наборах до 19 января. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее в FIFA 22 вышел крупнейший патч с релиза. В обновлении авторы усилили вратарей и защитников, доработали формы, эмблемы и режимы, а также исправили ошибки.
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