В Diablo Immortal могут добавить абсолютно новый для Diablo класс

Похоже, в мобильной Diablo Immortal может появиться класс, которого никогда ранее не было в серии. Сайт Wowhead нашёл в китайской версии игры описание навыков нового класса.
Изданию также удалось обнаружить модель самого класса. Вероятно, в проект добавят Кровавого рыцаря, который и станет новым персонажем. Информацию можно считать достоверной, поскольку о Кровавом рыцаре говорили ещё во время альфа-тестов.
Моделька Кровавого рыцаря
Кровавый рыцарь сможет атаковать своим мечом в ближнем бою и применять магию крови. Вероятно, авторы Diablo Immortal до сих пор не показали класс из-за его «сырости». Как только он будет готов — разработчики официально его представят.
Релиз Diablo Immortal состоится в первой половине 2022 года на iOS и Android.
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