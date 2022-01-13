В Diablo Immortal могут добавить абсолютно новый для Diablo класс

Похоже, в мобильной Diablo Immortal может появиться класс, которого никогда ранее не было в серии. Сайт Wowhead нашёл в китайской версии игры описание навыков нового класса.

Изданию также удалось обнаружить модель самого класса. Вероятно, в проект добавят Кровавого рыцаря, который и станет новым персонажем. Информацию можно считать достоверной, поскольку о Кровавом рыцаре говорили ещё во время альфа-тестов.

Моделька Кровавого рыцаря

Кровавый рыцарь сможет атаковать своим мечом в ближнем бою и применять магию крови. Вероятно, авторы Diablo Immortal до сих пор не показали класс из-за его «сырости». Как только он будет готов — разработчики официально его представят.

Релиз Diablo Immortal состоится в первой половине 2022 года на iOS и Android.

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